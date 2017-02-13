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ARKADAŞINA GÖNDER Galatasaray'dan flaş karar! Riekerink...
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Galatasaray'dan flaş karar! Riekerink...

  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 07:35
Galatasaray'dan flaş karar! Riekerink...
Galatasaray'dan flaş karar! Riekerink...

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da sıcak gelişme...