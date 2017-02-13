Kriz büyüyor!

Karadeniz, Beşiktaş Divan Kurulu üyelerine 2. kez olağan toplantı için çağrıda bulundu. Yönetim ise ‘Toplantı sadece seçim için olur’ tavrını sürdürüyor

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılan Divan Kurulu seçimi mahkeme tarafından iptal edilmiş ve 29 Ocak'ta tekrar seçime gidilmesi kararı alınmıştı. Divan Başkanı Yalçın Karadeniz de kınama cezası nedeniyle 5 yıl hiçbir kurulda bulunamayacağı için seçimlere giremeyecekti. Ancak Karadeniz'in 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden aldırdığı yürütmeyi durdurma kararı işleri arapsaçına çevirdi. Olağan Divan Kurulu'nu 18 Şubat'ta toplama isteği Beşiktaş yönetimi tarafından, "Toplantı ancak seçim için olur" gerekçesiyle geri çevrilen Karadeniz, yeni bir hamle ile Divan Kurulu üyelerine, "Olağan Kurul Toplantısı 25 Şubat tarihinde Vodafone Arena'da yapılacaktır" şeklinde tebligat yolladı. Beşiktaş yönetiminin tavrında bir değişiklik olmaması nedeniyle camiada mahkeme sürecinin devam etmesi ve krizin büyümesinden endişe ediliyor.