"Okan Buruk ile devam edeceğiz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, futbol takımlarının Spor Toto Süper Lig'e çıkması halinde teknik direktör Okan Buruk'la devam edeceklerini bildirdi.

Bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Sepil, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmaları halinde kadroda değişiklik yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti.

Sepil, şu anda kadroda 25 oyuncularının olduğunu hatırlatarak, "Eğer seneye çıkarsak belki 12-13 kişiden fazlası kadroda olamayacak. Süper Lig'e çıkarsak Okan Buruk kesinlikle kalacak. Ben değişimle başarının geleceğine inanmıyorum." dedi.

Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine yapılacak Göztepe Stadı için Türkiye'de örneği olmayan şekilde kendilerinin yaptırdığı proje çiziminin tamamlandığını belirten Mehmet Sepil, "Statla ilgili gelecek hafta veya mart ayı başında TOKİ tarafından ihale süreci başlatılacak. Stadı 20 bin 35 kişilik yapacağız. Hayalimiz burayı bir AVM yapmak değil. Alışveriş alanları olacak ama orayı spor ve sağlık yaşam merkezi haline getirmek istiyorum. Bu konuda birçok sağlık grubu ile görüşüyoruz." diye konuştu.

Statların işletme masrafının getirecek gelirinden daha fazla olduğunu aktaran Sepil, "Türkiye'de en büyük sorun yapılan statları kulüpler üstüne almıyor, genellikle belediyelere bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Sepil, Menderes Tekeli'de yapılacak 9 sahalı altyapı tesisleri için mart ayında Menderes Belediyesi ile anlaşma yapmayı planladıklarını vurgulayarak, tesisin tamamlanmasının ardından Urla'daki tesisleri de buraya aktaracaklarını ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devretmeyi planladıklarını kaydetti.

Sepil, stat geliri olan bir Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasa bile 100 sene yaşayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e çıkamazsak isim sponsorluğu konusunda gelirimiz azalabilir. Süper Lig'de olursak stat isim hakkından 3-4 milyon dolar alabiliriz ama 1. Lig'de bu rakam 1-1,5 milyon dolara kadar düşebilir. Ancak bu stat çok meşhur olacak. 'Üç Büyükler' ile kıyaslamadan en iyi isim paralarından birini alacağız. Önümüzde iki kalem gelir elde edebileceğimiz konu var. Stadın gelmesiyle gelecek gelir ve Süper Lig geliri. İkisi birden olursa 2-3 yıl sonra UEFA'yı düşünmeye başlayacağım."