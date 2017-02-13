Şanlıurfaspor deplasmanda kayıp

Sarı-yeşilli ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada 4 beraberlik alırken, 6 maçtan ise puansız ayrıldı.

TFF 1. Lig'de dün deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilen Şanlıurfaspor, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

Sezona Süper Lig parolasıyla başlayan sarı-yeşilli ekibin, özellikle deplasmanda oynadığı maçlarda yüzü gülmüyor.

Bu sezon dış sahada oynadığı 10 maçta hiç galip gelemeyen Şanlıurfaspor, bu karşılaşmalardan 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı. Rakip fileleri deplasmanda 4 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 14 gol gördü.

Şanlıurfaspor, iç sahada ise 5 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Puan cetvelinde 22 puanı bulunan Şanlıurfaspor, 21. haftaya 12. sırada girdi.

Kulüp başkanı İsmail Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmandaki galibiyet hasretlerini dün Giresunspor'a 3-1 yenilerek uzattıklarını söyledi.

Bazen küçük hataların futbolda pahalıya mal olduğunu anlatan Bağıban, "Deplasman kabusumuzu atmak istiyoruz ancak bazen ne yapsak olmuyor. Giresun'da iyi oynadık ancak galip gelemedik. İnşallah iç sahadaki performansımızı önümüzdeki haftalarda deplasmana da yansıtırız." diye konuştu.