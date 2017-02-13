Trabzonspor, Sheidaev'i Zilina'ya kiraladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Ramil Sheidaev'ı Slovak ekibi MSK Zilina'ya kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, MSK Zilina'nin geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, Trabzonspor'a 3 milyon avro ödeyeceğine işaret edilerek, "Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır. Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10 bin Avro, kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.