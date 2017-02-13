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, Sheidaev'i Zilina'ya kiraladı

AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 16:53
Trabzonspor, Sheidaev'i Zilina'ya kiraladı
Trabzonspor, Sheidaev'i Zilina'ya kiraladı

Kulübü, futbolcusu 'ı Slovak ekibi MSK Zilina'ya kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, MSK Zilina'nin geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, 'a 3 milyon avro ödeyeceğine işaret edilerek, "Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır. Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10 bin Avro, kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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