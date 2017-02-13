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Van Persie'yi sildi!

  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 11:57
Van Persie'yi sildi!
Van Persie'yi sildi!

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind'den Robin van Persie'ye büyük şok.