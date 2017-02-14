FETÖ gözünü futbola dikmiş

Bakan Kılıç, FETÖ’nün spor camiasında en çok futbolun içine sızdığını söyledi: Bunlar maddi olarak gelir sağlayabilecekleri, sosyal anlamda etki kurabilecekleri, milleti etkileyebilecekleri, kontrol edebilecekleri bir alana musallat olmaya çalışıyorlar. Bu kick box değil. En yoğun şekliyle futbol.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle Türkiye'yi işgal etmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) spor camiasının da içine sızmak için birçok yol denediğini söyledi. FETÖ'nün en yoğun şekilde futbola nüfuz ettiğini belirten Bakan Kılıç, "Bunlar nereye musallat olmaya çalışıyorlar? Birincisi maddi anlamda gelir sağlayabilecekleri, sosyal anlamda etki kurabilecekleri, gündem anlamında kontrol edebilecekleri, milleti etkileyebilecekleri bir alan. Bu kick box değil. En yoğun şekliyle futbol. Başka branşlarda tek tük bazı yerlerde yok muydu? Vardı. Ama onlarla alakalı olarak gereken işlem yapıldı" dedi.



YÖNETİCİLERİ ŞANTAJLA ETKİLEDİLER

FETÖ'nün spor yapısının içine giremediğini vurgulayan Bakan Kılıç, "Spor yapısının, teşkilatlarının içerisine girememişler. Bu çok eski bir yapı. Çünkü belli yerlere gelmek için belli bir süre gerekiyor. Adam girip FETÖ'cü olarak bir yönetimi komple ele geçirmiş mi? Böyle bir şey yok. Ne kulüplerde var ne federasyonlarda var. Peki ne yapmış? Adaleti kullanmış, adamı köşeye sıkıştırmış. Bu işte emniyeti kullanmış, X kişiyi köşeye sıkıştırmış. Bir şirketin gidip patronuna şantaj yapmak ile bir futbolcuya gidip şantaj yapmak arasında hukuken bakılırsa, kesinlikle fark yok. Kişiye şantajdır" ifadesini kullandı.



OYUNCULARI KULLLANDILAR

?Bakan Akif Çağatay Kılıç, bu örgütün bazı futbolcuları kullanarak topluma şirin gözükmeye çalıştığını da belirterek şunları söyledi: "Bazı sporcuların popülaritesini kullanarak şirin gözükmeye çalışmışlar. Mesela Hakan Şükür'ü kullanmışlar. Bazı futbolcularla yakınlık kurmaya çalışmışlar. Bizim açımızdan milat, 17-25 Aralık darbe girişimidir. Bu topyekün bir mücadele. Ülkemiz ve milletimiz içerisinde ayrılık tohumları ekmek isteyenler, bizi ayrı göstermeye çalışanların karşısında tek vücut olarak her zaman tek millet olarak dimdik duracağız."