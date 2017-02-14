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Galatasaray Igor Tudor'la anlaştı

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 13:39 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 14:16
Galatasaray Igor Tudor'la anlaştı
Galatasaray Igor Tudor'la anlaştı

Galatasaray'da yeni teknik direktör bulundu. Igor Tudor'la anlaşma sağlandı.

Galatasaray'ın Hırvat teknik adam Igor Tudor ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılı takımda Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Jan Olde Riekerink'in yerine Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Galatasaray, hafta sonu Kayserispor'a 2-1 mağlup olmuş ve taraftarların protestoları ile karşı karşıya kalmıştı.

İddiaya göre; Tudor'un menajeri ile bir araya gelen sarı-kırmızılı yönetim 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kararın, bugün saat 16.00'da yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

"GS VE TUDOR YANLIŞ YAPIYOR"