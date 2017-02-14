Kral Kupası finali Vicente Calderon'da

Barcelona ile Alaves'in karşı karşıya geleceği İspanya Kral Kupası final maçına, Madrid'deki Vicente Calderon Stadı ev sahipliği yapacak.

Barcelona ile Alaves arasında oynanacak İspanya Kral Kupası final karşılaşmasının Vicente Calderon Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Barcelona ile Alaves arasında 27 Mayıs tarihinde oynanacak Kral Kupası final müsabakasına, Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

54 bin 907 kapasiteli Vicente Calderon Stadı, 1966 yılından bu yana Atletico Madrid'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.