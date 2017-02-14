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finali 'da

AA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 12:11
Kral Kupası finali Vicente Calderon'da
Kral Kupası finali Vicente Calderon'da

ile 'in karşı karşıya geleceği İspanya final maçına, Madrid'deki Stadı ev sahipliği yapacak.

Barcelona ile Alaves arasında oynanacak İspanya Kral Kupası final karşılaşmasının Vicente Calderon Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ile arasında 27 Mayıs tarihinde oynanacak final müsabakasına, Madrid'deki Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

54 bin 907 kapasiteli Vicente Calderon Stadı, 1966 yılından bu yana Atletico Madrid'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

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