Paris Saint-Germain - FC Barcelona maç sonucu

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında PSG deplasmanında dağıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında PSG sahasında Barcelona'yı ağırladı. Parc des Princes Stadı'ndaki karşılaşmada sahadan 4-0 galip ayrılan PSG tur kapısını sonuna kadar araladı.



Şampiyonlar Ligi'ne 9 senedir çeyrek finalden önce veda etmeyen Katalan ekibi, favori olarak gösterildiği kupaya erken veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



Milli futbolcumuz Arda Turan'ın kasık sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı karşılaşmada eski Real Madridli Angel Di Maria biri frikikten olmak üzere attığı 2 güzel golle maçın yıldızı oldu. PSG'nin diğer gollerini Julian Draxler ve Edinson Cavani kaydetti.