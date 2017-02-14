Riekerink'in yerine gelecek isim...

Galatasaray'da dün yapılan kritik toplantıdan teknik direktör değişikliği kararı çıktı. Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek ile Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün yer aldığı 3.5 saatlik toplantıda, beklentileri karşılayamayan teknik direktör Riekerink'in gönderilmesi kararlaştırıldı. Riekerink'in gönderilmesi kararı bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak. Dünkü zirvede yeni teknik direktör konusunda net karara varılamazken dört aday üzerinde yoğunlaşıldı.