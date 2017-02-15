Bu iş etik değil!

Galatasaray Tudor’la anlaştı, Karabük isyanlarda… Yazarlarımız bu hamleyi hem teknik hem etik açıdan masaya yatırdı

SABAH Spor'un yazarları, İgor Tudor'un transfer şeklini doğru bulmuyor



Galatasaray, Riekerink'le yollarını ayırdı. Karabük'ten İgor Tudor ile el sıkıştı. Bu değişim fayda sağlar mı? Bu transfere yönelik 'etik değil' eleştirilerini nasıl buluyorsunuz?

METİN TEKİN: Tudor'la tanışmamız 20 haftalık bir Karabük süreci… 20 haftada Galatasaray'ı çalıştıracak yeterlilikte olduğunu görmek çok önemli bir futbol görüşü… Herhalde gözünden anladılar (!) Bunu sayın yöneticilerimiz hemen anlayabiliyorsa takdire şayan... Taktik anlamda Tudor'un aynı oyun planıyla G.Saray'da oynaması çok zor. Koşu marifetiyle iş yapan bir takım Karabük. Galatasaray'da ise farklı bir oyun yapısı oturtmak zorunda. Etik olarak bakarsak… Sözleşme niye yapılır? Maddi şartları belirlersiniz. Buradaki 150 bin Euro'luk serbest kalma maddesini de Karabükspor kolay göndermek için koydurmuş diye düşünüyorum ve Tudor'un Galatasaray'ı seçmesinde bir yanlış görmüyorum. Galatasaray'ın hala çalışan hocayı istemesi ise Karabükspor'la arasındaki diyaloğa bağlı. Tabii ki kafalarda bir soru işareti oluşturdu.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Etik olmadığı tabii ki tartışılmaz. Bir büyük kulüp düşünün, kariyeri olmadan geldiği bir Anadolu kulübünde daha ligler bitmeden iyi işler yapan hocayı transfer ediyor. Bu o kadar büyük bir yanlış ki aksini söylemek mümkün değil. Tudor'un Karabük'teki icraatlarını beğenen bir yazarım. Çünkü benim için en iyi antrenör, elindeki malzemeye göre en iyisini yapandır. Tudor da bunu Karabük'te kısa sürede başardı. Ama Podolski, Sneijder gibi yıldızları olan G.Saray'da ne yapacağı ciddi bir soru işareti.

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray yönetimi birini kurban vermek zorundaydı ve verdi.. Riekerink Galatasaray'daki en masum isimdi.. Hollandalı'yı yollayarak kendini kurtaramaz Galatasaray yönetimi... Şimdi mesele şu: "Tudor'un gelişi etik mi değil mi? Tudor için kimse dün oldu, bitti demesin. Zaten 3-4 haftadır dedikodusu vardı.. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz.. Bu evlilik için söz, nişan yapılmış. Ha mayıs ha şimdi.. Olan Karabük'e oldu.. Bir anda teknik adamsız kaldılar. Etik bir davranış değil bu.. Ayıp! Karabük ne dese haklı.. Bu dava burada kapanmaz.. Tudor'a gelirsek.. Galatasaray için en makul ve kolay isimdi.. İyi kötü ligi tanıyor. Agresif bir adam. Büyük futbolcuydu ama Galatasaray'da mucize yaratamaz.. Bir de diyorlar ki, "Sneijder nasıl mutlu olacak. Vatandaşı gitti sorun çıkarır." Sneijder mutlu ya da mutsuz.. Kapı gibi sözleşmesi var.. Çıkıp oynayacak. Sanki Riekerink için kendini çok yıprattı. Tudor, Galatasaray'a hayırlı olsun.

ERMAN TOROĞLU'NDAN İLGİNÇ IGOR TUDOR YORUMU

ASLAN'IN SİMEONE'Sİ

Tüzemen: Kendisini Atletico'nun hocası Diego Simeone'ye benzetiyorum. Tudor Galatasaray'ın Simeone'si olur... Yarattığı sinerjiyle taraftarları da oyuna çekiyor



LEVENT TÜZEMEN: Tudor her ne kadar kendisini Juventus'ta birlikte oynadığı Chelsea'nin hocası Conte'ye benzetse de ben kendisini Atletico'nun Arjantinlisi Simeone'ye benzetiyorum. Tudor Galatasaray'ın Simeone'si olur çünkü futbol sadece oyuncuların oynadığı görsel bir şov değil.. Bu şovun içinde artık teknik adamlar da var. Conte, Simeone, Mourinho, Zidane, Guardiola gibi ünlü hocalar, sadece takımlarını yönetmiyor, taraftarları yarattıkları sinerjiyle coşkuyla oyunun içine de çekiyor. Tudor da bu kimlikte bir isim. Kulübede "Manken Challenge" gibi duran Riekerink'in TT Arena'nın üzerine serptiği külleri, Tudor sinerjisi ve enerjisiyle kaldıracaktır. 8 Ocak'ta SABAH'ta yayınlanan Mehmet Özcan'ın röportajında Tudor'un nasıl özgüvenli bir teknik adam olduğunu görebilirsiniz: "Ben kompakt oyunu tercih ederim. Topla oyunu domine etmek için elinizde orta sahada buna uygun oyuncular olmalı. Herkes sonuca bakar. Önce kaybetmemeliyiz ve bunun için de rakiplerden fazla mücadele etmeliyiz."







REAL İSTESE G.SARAY BIRAKIR

Bu ifadelere bakınca Tudor'la G.Saray'ın kesin bir oyun anlayışı olacağını düşünüyorum. Mücadele ve performansların yükseleceğine inanıyorum. Ayrıca 38 yaşındaki Tudor'un hala futbol oynayabilecek bir fiziğe sahip olmasının oyuncular adına şans olduğunu vurguluyorum. Çünkü idmanlarda artık Tudor da çift kalelerde yer alacak. Sadece düdük çalarak idman yönetmeyecek. Çünkü düdükle oyunu durdurarak hataları göstermek futbolcuları bıktırıyor. Yönetimin yerinde olsam G.Saray'da şampiyonluk yaşamış Tomas'ı yardımcı olarak Tudor'a teklif ederim. Tudor kabul ederse Türkçe de bilen ve Florya'yı iyi tanıyan Tomas, vatandaşının kolay uyum sağlamasına yardımcı olur. G.Saray sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli kulüplerinden biridir. Lucescu, Rijkaard, Mancini, Prandelli gibi ünlüler de koşa koşa geldi. Kimse Tudor'a "Karabük'ü bırakıp G.Saray'a gittin" diye laf söylemeye kalkmasın. G.Saray'da çalışırken Real Madrid istesin, koşarak gider. Bunlar futbolun doğasında var.

TUDOR, KARABÜKSPOR'DAN AYRILACAĞINI KULÜBE BİLDİRDİ

SNEİJDER'LE SORUN YAŞAMAZ

Galatasaray'ın ortamına yabancı değil, zaten kendisi de bir yıldızdı... Böyle bir grupla çalışmakta da zorlanmaz bence.



GÜRCAN BİLGİÇ: Önümüzde ortak üretim bir sorun var. Yönetim ve Riekerink'e oyuncu grubunu da eklemek gerekir. Sabri beş yıl sonra gol atıyor, Selçuk 20 maç sonra asist yapıyor ve sonuçların sorumlusu teknik adam oluyor. Takımın başına getirilen İgor Tudor'un da bu takımın defansif direncine veya beceriksizliğine yapacak çok şeyi yok. Sneijder'in performansına endeksli hale gelmiş bir hücum organizasyonu olan ve başka hiçbir sürprizi olmayan bir takım var ortada. Tudor'un da performansını Sneijder belirler. Maç sonrasında Cengiz Özyalçın, aslında durumu itiraf etti. Konuşmaları, "Paramız yok, ancak bu kadarını yapabiliyoruz" şeklinde tercüme edilebilir. Onların hatası bu durumu samimiyet ile kamuoyu ile paylaşmamaktır. Hem yüksekten konuşacak, vaadler vereceksiniz, başarısızlık gelince de, "Ne kadar para, o kadar köfte" diyeceksiniz. Bu tepkiler az bile... Tudor 38 yaşında, Riekerink gibi çok tecrübeli değil ama kariyerinde Juventus gibi büyük bir takımın oyuncusuydu. Yani; Galatasaray'ın ortamına yabancı değil ve zaten kendisi de yıldız bir oyuncuydu. Böyle bir grupla çalışmakta da zorlanmaz. Ancak şunu unutmayalım, Karabük kendi sahasında önemli bir takım. Deplasman puanlarına bakarsanız, düşme hattında. Onun da çözüm bulmak veya strateji geliştirmek adına sorunları hala var. İki hafta sonra Beşiktaş ile final maçına çıkacak Galatasaray ve İgor Tudor bu maçta, önündeki yolu çizecek.

TUDOR'UN MEZİYETLERİ RİEKERİNK'TEN ÜSTÜN!

Rakip analiz, doğru transfer ve iletişim, karakterli bir duruş, iyi idman, oyunu okuma ve maç çevirme. Bunlar Tudor'da var.



BÜLENT TİMURLENK: Sadece Pro Lisansı var diye göreve getirilen Riekerink'in gitmesi değil zaten gelmesi hataydı Galatasaray'da. Yönetimde evlerinde menajerlik oyunu oynamak yerine Riekerink'e kafalarındaki 11'i verip istedikleri transferleri yapan yöneticilerin de varlığını katarsanız Galatasaray'da sürekli hoca değişiminin nedenlerini bulabilirsiniz. Seçilmiş ve atanmış bu yöneticiler, futboldan anlamıyor, ticari hayatlarında başarılı iseler bu tecrübelerini Galatasaray'a yeni ekonomik kaynağa bulmaya harcamalılar. Tudor, 38 yaşında. Hedefleri ve prensipleri olan bir teknik adam. Juventus gibi "kazanan" bir kulüpten onun birlikte forma giydiği Zidane, Deschamps ve Conte'nin yaptıkları ortada. Ancelotti ve Lippi'den öğrendikleri, bu adamları hep bir adım önde kıldı. Bir teknik adamdan ne isterseniz? Doğru transfer, iyi idman, rakip analiz, medya ve yönetim karşısında karakterli bir duruş, doğru iletişim, oyunu okuyabilme ve maç çevirme kabiliyeti. Bunlar Tudor'da var, Riekerink'te yok. Bu transfer etik mi? Bunu tartışabilmek için önce yılların etik olmayanlar listesinin üstünü tek tek çizmemiz gerekir.



HEPSİNİN SON16 TURU ŞANSI VAR!

Fenerbahçe'nin kurası iyi, Beşiktaş favori ama rakip zor. Osmanlı'nın rakibi ise tecrübeli



ÖMER ÜRÜNDÜL:

Osmanlı-Olympiakos: Osmanlıspor'un, sezonu erken açıp üç elemeyi geçtikten sonra gruptan da çıkması büyük bir başarıdır. Yalnız şanssız bir kura çektiler. Olympiakos, Avrupa kulvarında deneyimli bir takım. Bir de ateşli seyircileri var. Çok zor bir maç olacak. Eğer rövanşa ümit sağlayacak bir skor çıkarsa o zaman her şey olabilir.



Fenerbahçe-Krasnodar: Fenerbahçe'nin iyi futbol oynayamadığı ortada. Saha içi organizasyonu da yetersiz. Ofansif güç çok sınırlı. Sadece çok motive oldukları bazı önemli maçlarda başarılı sonuçlar aldılar. Bu maçtaki en önemli avantaj, Krasnodar'ın uzun süre maç oynamayışı. Geçen sezon Lokomotif Moskova, Beşiktaş'ı geride bırakarak üst tura çıkmıştı. Fenerbahçe de Moskova'yı çok rahat elemişti. Bu nedenle Fenerbahçe'nin ciddi şansı var.



Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva: Maçta normal olarak baktığımızda Beşiktaş favori. Ama rakibi ciddiye almak çok önemli. Şenol Güneş, mutlaka bu konuda futbolcularını uyaracaktır. Ama futbolcuların da kendilerine maçın kolay olmayacağını inandırmaları gerek. İsrail temsilcisinin grubunda Southampton ile oynadığı maçı izledim. Kapasiteleri sınırlı ama günümüz futbolunun istediği bazı önemli ilkeleri basit oyun modeliyle uygulayan bir takım.