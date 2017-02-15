Büyükşehir Gaziantepspor - Yeni Malatyaspor maçının tarihi değişti

Büyükşehir Gaziantepspor Basın Sözcüsü Açıkgöz, "Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağımız maç, güvenlik gerekçesiyle pazartesi 18.30'a ertelendi" dedi.

Büyükşehir Gaziantepspor Kulübü Basın Sözcüsü İbrahim Açıkgöz, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın ertelendiğini bildirdi.

Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Gaziantep'te olacağını hatırlattı.

Bu sebeple bir dizi tedbir alındığını ifade eden Açıkgöz, "Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağımız maç, güvenlik gerekçesiyle pazartesi 18.30'a ertelendi. Konuyla ilgili federasyondan gelen yazı da elimize ulaştı." diye konuştu.