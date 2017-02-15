Riekerink'in sözleşmesi resmen feshedildi

Galatasaray, Teknik Direktör Riekerink'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in sözleşmesinin feshedildiğini borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörünün, Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor olması bekleniyor.