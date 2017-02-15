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'in sözleşmesi resmen feshedildi

  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 10:26
Riekerink'in sözleşmesi resmen feshedildi
Riekerink'in sözleşmesi resmen feshedildi

, Teknik Direktör 'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in sözleşmesinin feshedildiğini borsaya bildirdi.

Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörünün, Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor olması bekleniyor.

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