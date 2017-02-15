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Florya'ya geldi, işte imza atacağı tarih!

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 13:14 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 13:28
Tudor Florya'ya geldi, işte imza atacağı tarih!
Tudor Florya'ya geldi, işte imza atacağı tarih!

'da yeni teknik direktör Igor işbaşı yapıyor.

'da Jan Olde 'le yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Igor oldu.

Kardemir Karabükspor ile olan sözleşmesinde 150 bin avroluk fesih bedeli bulunan Hırvat teknik adam, sarı-kırmızılı kulüple 1,5 yıllık anlaşmaya varırken, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

İMZA TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Igor Tudor ile yarın (16 şubat) basın önünde sözleşme imzalanacak. İmza töreninin saat 15.00'te, Florya Metin Oktay Tesisleri veya Türk Telekom Arena'da olması planlanıyor.

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