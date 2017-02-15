Türkiye, EURO 2024 adaylığını açıkladı!

TFF Başkanı Demirören ve Spor Bakanı Kılıç, EURO 2024 için 2 Mart'ta resmi adaylık başvurusu yapacaklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığını resmen açıkladı. Demirören resmi başvurunun 2 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Resmi başvuru süresi 3 Mart 2017'de dolacak. UEFA, organizasyonun ev sahibini Eylül 2018'de açıklayacak.

EURO 2024 İÇİN 9-10 STAT İSTİYOR

Türkiye, EURO 2016'nın ev sahipliğini bir oyla kaybetmişti; EURO 2020 ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti. UEFA, EURO 2020'nin maçlarının Avrupa'da 13 farklı şehirde oynatılmasını kararlaştırmıştı.

EURO 2024 için UEFA 9 veya 10 stat talep ediyor. Bunlardan en az iki veya üçünün 50 bin (tercihen birinin en az 60 bin) kapasiteli olması, ayrıca üç tane en az 40 bin ve dört tane de en az 30 bin kişi kapasiteli stat gerekiyor. Ülke sayısı ikiyi geçmemek şartıyla ortak ev sahipliğine de izin veriliyor.

9 Aralık 2016'da başlayan adaylık sürecinde ulusal federasyonlar en geç 3 Mart 2017'ye kadar ev sahipliği için resmi başvuruyu tamamlamak zorunda. UEFA, resmi adayları 10 Mart'ta açıklayacak. Adaylık dosyalarının son teslim tarihi 27 Nisan 2018. EURO 2024'ün ev sahibi Eylül 2018'de açıklanacak.

DİĞER ADAYLAR KİMLER OLACAK?

Türkiye dışında Almanya'nın da adaylık için yarışa gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Hollanda'nın da adaylığı söz konusu... Estonya-Rusya ortaklığı ile İskandinav ülkelerinden ortak bir adaylık dosyası da kulislerde konuşuluyor.