Advocaat alınan yenilgiyi yorumladı: "Normal..."

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Birçok futbolcunun bugün sahada olmadığını ifade eden Advocaat, "İkinci maçta yapmamız gereken 2-0 kazanmak. Geri dönebiliriz ama bu akşam esas olan nokta; çok fazla oyuncumuz sahada yoktu. Bu tip maça çıkıyorsanız; tüm takım olarak çok iyi mücadele etmelisiniz. Krasnodar ilk yarıda bizden dah iyiydi. Özellikle ön tarafta oynayan oyuncularımız bugün sahada yoktu. Krasnodar gibi bir takımla deplasmanda oynuyorsanız kaybedebilirsiniz, bu normal. Krasnodar'ın oyunu bizim için sürpriz olmadı. İyi bir takım olduklarını biliyoruz, bu statta daha önce Zenit'i Nice'i yendiler. Benim açımdan kabul edilebilir bir skorİkinci maç için değişiklikler yapacağız. Bunu Pazar günü de görebilirsiniz. Kasımpaşa maçında da kadroyu değiştirebiliriz, şansı hak eden oyuncularımız var. Önce Pazar gününe bakacağız, sonra diğer maçı düşüneceğiz." dedi.

"Aslında 1-0 o kadar da oyunumuzu değiştirmedi. 1-0 çok da kötü bir skor olmadı. 1-0'dan sonra yine oynayabileceğimiz oyunu oynardık. Çok sayıda oyuncumuz maçta değildi. Böyle bir maçta, deplasmanda oynuyorsa ve böyle kaliteli bir takıma karşı oynuyorsanız işinizi kolay değildi. İkinci maç bizim sahamızda oynanacak. İşleri değiştirebiliriz. Benim daha çok endişelendiğim nokta, takımın bir kısmı sahada yoktu bu akşam. Tek oyuncudan bashetmenin anlamı yok bence. Emenike, uzun bir süreden sonra ilk maçını oynadı. Çok çalıştı ve çabaladı bu akşam. Ondan çok fark yaratmasını bekleyemezsiniz. Farkı yaratması gereken oyuncular yapamadı."