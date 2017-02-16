Avrupa’da 1 numarayız

TFF Başkanı Demirören, adaylık başvurusunu 2 Mart’ta yapacaklarını, kazanan ülkenin Eylül 2018’de belli olacağını açıkladı. Bakan Kılıç ise inşaa edilen statlar bakımından Avrupa’da bir numara, dünyada ise Amerika’nın ardından ikinci olduğumuza vurgu yapıp, adaylık iddiamızı ortaya koydu

TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı açıklandı. Bakan Kılıç, "Türkiye, her zaman büyük organizasyonlara adaydır. Son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Başbakanımızın da takibiyle stadyum konusunda büyük bir girişime başlandı. Türkiye, inşaa edilen stadyum konusunda Avrupa'da 1 numara. Dünyada 1 numara ise Amerika. Umut ediyorum ki bu adaylığımızın olumlu sonuçlanmasıyla alacağımız yol çok farklı şekilde geçecek" dedi.

MAKSİMUM BİR ADAYLA ÇEKİŞİRİZ

TFF Başkanı Demirören adaylık için son başvuru tarihinin 3 Mart olduğunu, kendilerinin 2 Mart'ta başvuruyu yapacaklarını söyledi. Başkan, "Maksimum 1 adayla çekişiriz. Türkiye bir futbol ülkesi. Avrupa'nın en büyük beşinci yayın ihalesi Türkiye'de yapıldı. Statlarımızın ne derecede olduğu da ortada. Adaylığımız 2024 için. Dosyamızı Nisan 2018'de vereceğiz. Ulaşım, konaklama, stat-şehir seçimi olacak. Bir yılda bütün eksiklerimizi gideririz" diye konuştu.

ULAŞIM SORUNU YOK KITALARI BAĞLIYORUZ

Bakan Akif Çağatay Kılıç, toplantıda soruları da yanıtladı. İşte Olimpiyatlardan, EYOF'a dek verdiği cevaplar: Türkiye'nin ev sahipliği her konuda çok güçlü. EYOF'u elimizden almak istemişlerdi. Biz 2019'a adaydık ama Bosna'nın ricasıyla 2017'yi aldık. 4 yıl süren organizasyon hazırlığını 2 yılda bitirdik. Bundan sonra uluslararası organizasyon konusunda daha seçici olacağız. 2020 Olimpiyat adaylığının Türkiye'nin adaylık konusunda tecrübe kazanmasına büyük katkısı oldu. Ulaşım konusundaki problemler masaya yatırılmıştı. Bu konuda artık hiçbir sıkıntımız yok. Marmara Denizi'nin altından tünellerle kıtaları birbirine bağlıyoruz.

2 KEZ FİNALDE KAYBETMİŞTİK

Türkiye, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için dördüncü kez aday olacak.

EURO 2008'e Yunanistan ile ortak başvuruda bulunan Türkiye finalde Avusturya-İsviçre ortaklığına kaybetti.

EURO 2012'de ön eleme oylamasında elendi.

EURO 2016'nın ev sahipliği adaylığını finalde Fransa'ya karşı 7'ye 6 oyla kaybetti.

EURO 2020'ye aday oldu, sonra vazgeçti.

DİĞER ADAYLAR

Türkiye'nin yanı sıra, EURO 2024 için Almanya, Hollanda, Estonya- Rusya ortaklığı ile Danimarka-İsveç- Norveç ve Finlandiya ortaklıklarının girişimde bulunması bekleniyor.