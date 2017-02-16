Çalımbay: Tudor olsun ya da olmasın...

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Karabükspor maçının zor geçeceğini belirterek, rakiplerinin hocası Tudor’un Galatasaray ile anlaşmasını da değerlendirdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kardemir Karabükspor maçının zor geçeceğini belirterek, kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.



Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Kırmızı-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçının öncesi ve sonrasında çıkan olayları değerlendirdi.



Sahaya puan veya puanlar almak için çıktıklarını aktaran Çalımbay, "Bu maçta hakikaten istemediğimizi olaylar gelişti. Saha dışında rakip takımın taraftarlarının yönetimimize ve ailelerine olan saldırıları oldu. Bu iyi bir şey değil. Maçtan önce otelde otobüsün camını kırmaları eskiye dönüş gibi bir şey gibi oldu. Bu iki camia arasında gerginliği sonra erdirmeye çalışırken, bir grup bu işi yapmaya çalıştı. Bu olayların olmaması gerekir. Ülkenin durumu malum, bir de bu çıkan olaylar üzücü olaylardır. Bunu Konyaspor camiasına mal etmemek gerekir, bunu yapan kişileri cezalandırmak gerekir. Bunu rakip takımın taraftarı ve camiasının yapması gerekiyor. Bunları sporun içinde barındırmamak gerekir" dedi.

"DERS ÇIKSIN"



Her iki camianın da birbirleri ile yapacakları maçlara dostça ve kardeşçe gitmeleri gerektiğinin altını çizen Çalımbay, "Böyle gerginliklere izin vermemek gerekir. Birleştirici olmamız gerekiyor. Biz Konyaspor'la dostuz. Bu da yıllarca sürecek, bu gerginliği bitirmemiz gerekir. Bizim yönetimimize hak verilmesi gerekir. Sahanın içinde mağdur olan takımız. 9 kişi de kalmışız, 9 kişi mücadele ediyoruz. Aynı şey Konyaspor için de geçerli. Bu kişiler bizim Konyaspor'la olan dostluğumuzu bozamaz. İnşallah bu son olur, herkes bundan ders çıkarır" diye konuştu.

Torku Konyaspor maçına da değinen Çalımbay, ilk yarı iyi oynadıklarını ikinci yarı ise hakemin hatalarına kurban gittiklerini söyledi.

"TARAFTARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"



Chico, Danilo, Charles'in haksız şekilde bu haftaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düştüğünü belirten Çalımbay, iki oyuncusunun da ceza sınırına geldiğini kaydetti.



Bu hafta taraftara her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Ne kadar çok taraftarımız olursa takımımız o kadar ateşlenir. Konya'da çok iyi taraftarla beraberdik. Aynı şekilde bu maç da final havasında bir maç olacak. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"



Kardemir Karabükspor'un iyi bir takım olduğuna değinen Çalımbay, "Disiplinli, defansif açıdan iyi bir takım. Zor bir maç geçecek. Çok sabırlı ve dikkatli olmalıyız. Oyundan kopmamalıyız. Takımıma güveniyorum. Motta ülkesinde. Charles, Danilo, Chico kadromuzda olmayacak. Sandro sakat. Ama kadro şimdi dar olduğu için 15 dakika Sandro'yu kullanabiliriz. Kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Çok zor yerleri aşarak buralara geldik. Her şeyin farkındayız. Kapasitemizin üst seviyesine çıkacağız" dedi.

"TUDOR AÇIKLAMASI"



Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaşmasını da değerlendiren Çalımbay, "Hayırlı olsun. Galatasaray camiası böyle bir karar verdi. Tudor da kendine göre karar verdi. Bizim için fark etmiyor, bizim kendi yapacağımız işler önemli. Fazla bir dezevantajı olamaz. Her şeyin farkındayız, hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Tek düşüncemiz kadromuzu nasıl çıkaracağız önemli olan o, çünkü eksiğimiz çok" ifadelerine yer verdi.