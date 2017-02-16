Dünya Kupası ortaklaşa düzenlenebilir!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası'na birkaç ülkenin ortaklaşa ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

2022 Dünya Kupası'nı düzenleyecek Katar'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Infantino, turnuvaya hazırlık çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Eminim stadyum ve diğer yapılar zamanında yetişecek. Ama hala yapılması gereken çok iş var." diye konuştu.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği sürecine ilişkin de görüşlerini aktaran İsviçreli futbol adamı, "Bu turnuvaya birkaç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapabilir. Önemli olan, ülkeler arasındaki mesafenin kısa ve yolculuk için elverişli olması." değerlendirmesinde bulundu.

Infantino, yapılan değişiklikle 2026 Dünya Kupası'na 48 takımın katılacağını hatırlatarak, "İki, üç veya dört ülke bu turnuvayı düzenlerse, yeni sistemle mükemmel bir uyum yakalayabiliriz. Ev sahipliği yapacak her ülke, üç, dört veya beş stadını organizasyon için kullanıma açabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'da gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda holiganizm konusunda yaşanan endişelerin gereksiz olduğunu söyleyen 46 yaşındaki futbol adamı, taraftarlar arasında sorun yaşanmayacağına inandığını da belirtti.

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Rus ve İngiliz taraftarlar arasında birçok kavga yaşanmıştı.