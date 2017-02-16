Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş (Canlı)

Beşiktaş ve Hapoel Beer Sheva, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçında, İsrail'de karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Hapoel Beer Sheva ile karşılaşıyor.



Karşılaşma Tivibuspor 2'den canlı yayınanıyor. Ayrıca bu heyecanlı mücadeleyi sabah.com.tr'den de anbean takip edebilirsiniz.



MAÇIN CANLI ANLATIMI

TSİ 23.05'te başlayan maç Toto Turner Stadı'nda oynanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Hapoel Beer Sheva: Goresh, Bitton, Turjman, Tzedek, Radi, Nwakaeme, Barda, Hoban, Melikson, Soares, Ogu

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk