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Krasnodar - Fenerbahçe (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 17:35 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 18:58
Krasnodar - Fenerbahçe (Canlı)
Krasnodar - Fenerbahçe (Canlı)

Fenerbahçe ve Rusya'nın Krasnodar takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Krasnodar'la karşılaşıyor.

Rusya'da oynanan ve saat 19.00'da başlayan maç TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Slovakya Futbol Federasonu'ndan Ivan Kruzliak'ın yönettiği maçı sabah.com.tr'den de anbean takip edebilirsiniz.

KRASNODAR-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

KRASNODAR: Kritsyuk, Naldo, Martynovich, Podberezkin, Ramirez, Gazinski, Wanderson, Claesson, Kaleshin, Kabore, Smolov

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Emenike