Krasnodar - Fenerbahçe (Canlı)

Fenerbahçe ve Rusya'nın Krasnodar takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Krasnodar'la karşılaşıyor.
Rusya'da oynanan ve saat 19.00'da başlayan maç TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Slovakya Futbol Federasonu'ndan Ivan Kruzliak'ın yönettiği maçı sabah.com.tr'den de anbean takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
KRASNODAR: Kritsyuk, Naldo, Martynovich, Podberezkin, Ramirez, Gazinski, Wanderson, Claesson, Kaleshin, Kabore, Smolov
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Emenike