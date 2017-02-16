Monaco, Belçika kulübünü satın almak istiyor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) lideri Monaco, Belçika İkinci Ligi takımlarından Cercle Brugge'ün çoğunluk hissesini almak için teklifte bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda genç yetenekleri keşfedip yetiştirmeye dayalı bir strateji izleyen Monaco'nun yönetimi ile Cercle Brugge Kulübünün hissedarları, teklifi karara bağlamak için şubat ayının sonuna kadar bir araya gelecek.

Belçika kulübünün altyapı deneyiminden yararlanmak isteyen Monaco ayrıca, bünyesinde yetişen futbolculara, A takımı ile Fransa 4. Ligi'nde (CFA) mücadele eden B takımı arasında yeni bir alan açmayı hedefliyor.