Mustafa Denizli resmen Eskişehirspor'da

Eskişehirspor'da Alpay Özalan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Mustafa Denizli getirildi. Denizli, taraftarlara seslenerek, "Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Sonunda düşündüklerinizi gerçekleştireceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Manisaspor'a 5-1 yenilen Eskişehirspor'da, yönetim Alpay Özalan ile yolları ayırmıştı. Bunun üzerine yönetimin, Mehmet Özdilek, Samet Aybaba ve Mustafa Denizli ile görüştüğü iddia edilmişti. Dün yapılan açıklamalarda ise, Mustafa Denizli ile 1+1 yıllık sözleşmenin imzalanacağı belirtilmişti. Bugün Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli için basın toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Mustafa Denizli, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı. Anlaşma ile ilgili detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

"GEÇ BİR BULUŞMA OLDU"



67 yaşındaki tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, "Zaman zaman yaşamda geç buluşmalar diye bir kavram vardır. Belki benle Eskişehirspor'un buluşması geç oldu ama sonunda buluşuldu. Eskişehir benim futbolculuğumdan itibaren yakın ilişkide olduğum şehirlerden bir tanesi. Hem sporculuğum hem de teknik direktörlüğüm zamanlarında Eskişehir'le ilgili anılarım var. Teknik adamlık zamanlarımda görev yaptığım takımların başındayken, en çok zorlandığım deplasmanlardan bir tanesidir Eskişehir. Buranın bir futbol şehri olduğunu biliyorum. Hayatım boyunca 'Burası benim olacağım' yer diyerek kararlarımı verdim. İnşallah bu buluşma şehrimiz, insanlarımız, ben ve yönetimimiz adına hayırlı bir buluşma olur. Allah inşallah teknik direktörlük hayatımda kazandığım kupaların yanına bir yenisini daha eklememe fırsat verir. Bunu başaracağız. Hep birlikte başaracağız" dedi.

"SÖZÜMÜ YERİNE GETİRMEMİN VERDİĞİ MUTLULUĞU YAŞIYORUM"



Teknik direktörlük kariyerine ara vererek dinlendiğini ifade eden Denizli, "Bu yola girdik, kısa bir süre kendimi dinlendirmek istedim. Dönüşüm için de en doğru ve sağlıklı kararı verdiğime inanıyorum. Verdiğim sözü yerine getirmemin verdiği mutluluğu yaşıyorum. Eskişehir'in potansiyeli her zaman vardır. Bu birlikteliğe bugün adım attık. TFF 1. Lig zorlu bir lig. Hem görev yaptığım için hem de takip ettiğim için biliyorum. Benden evvel burada çok değerli talebem görev yaptı. Beni çok davet etti ama bir türlü nasip olmadı maça gelmek. Dün kendisiyle konuşma fırsatım oldu. Bütün ömür boyu temas içerisinde olduğum bir kardeşim. Eskişehirspor'u getirdiği nokta için de kendisine şahsen teşekkür ediyorum. Geriye dönüp baktığım zaman, futbolun içerisinde yaşanacak her şeyi yaşadım diyebilirim. Burada yenileri ilave olacaktır. Sizler inandığınız için, ben inandığım için bugün bu grubu burada oluşturduk. Bu yakın ilginize, sıcak duygularınıza gerçekten bütün içtenliğimle teşekkür ediyorum. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Sonunda düşündüklerinizi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.