Olympiakos-Osmanlıspor maçında saha karıştı

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaştığı maçta kartlar havada uçuştu. Golsüz devam eden maçta 8 sarı 1 kırmızı kart çıktı, Olympiakos maçı 10 kişi tamamladı

Eski Trabzonsporlu Oscar Cardozo'nun formasını giydiği Olympiakos karşısında etkili bir performans ortaya koyan Osmanlıspor, Karaiskakis Stadı'ndan avantajlı bir skorla dönüyor...



Yunan temsilcisi bu maçta savunmasının önemli ismi Bruno Viana'yı da kaybetti.



Mücadelenin 74. dakikasında 10 kişi kaldı. Köşe vuruşu sonrasında Viana'nın, Vaclav Prochazka'ya yaptığı faulün atdından Brezilyalu oyuncu yerde kalan Vaclav Prochazka'ya tekme atınca Fransız hakem Ruddy Buquet, kırmızı kartını Bruno Viana'ya çıkardı.



Bu pozisyonun ardından saha bir anda karışırken Cardozo ile Osmanlısporlu futbolcular uzun süre tartıştı.