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Riekerink giderayak ayıp etti!

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 10:37
Riekerink giderayak ayıp etti!
Riekerink giderayak ayıp etti!

Galatasaray'dan gönderilen Jan Olde Riekerink, oyuncularla vedalaşmak için Florya'ya geldi.