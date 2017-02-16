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Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece!

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 08:10
Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece!
Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1. maçında Bayern Münih sahasında Arsenal'i konuk etti.