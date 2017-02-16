Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'e verilen 4 maçlık cezayı onadı.

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Robin van Persie ile yaşadığı pozisyon sonrası kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Dusko Tosic'in cezası onandı.

Federasyonun internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

"Kayseri Spor Kulübü'nün, futbolcu Ayegbeni Yakubu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.11.2016 tarih ve E.2016/303 - K.2016/644 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/61)

Teknik adam Osman Özköylü'nün, Adana Demir Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.09.2016 tarih ve E.2016/229 - K.2016/392 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında yazılı olan 500.000,00 TL cezai şart alacağından % 50 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak; cezai şart alacağının 250.000,00 TL olarak düzeltilmesi suretiyle, davacı alacağının 276.916,67 TL olarak tespitine oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile,

- Değişen alacak miktarına göre yargılama giderleri ve vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile, (K.2017/62)

Kayseri Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 02.02.2017 tarih ve E.2016-2017/627 - K.2016-2017/741 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Kayseri Spor Kulübü'nün, misafir takım seyircilerine aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlere göre fazla fiyatta bilet satılmasından dolayı FDT'nin 49. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2017/64)

Trabzon Spor Sportif Yat. ve Futbol İşl. Tic. A.Ş.'nin, PFDK'nın 02.02.2017 tarih ve E.2016-2017/626 - K.2016-2017/724 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor Sportif Yat. ve Futbol İşl. Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün Üst B,C,D; Doğu Tribün Alt I,J,K; Güney Kale Arkası Alt I,J,K; Güney Kale Arkası Üst B,C,D,E; Kuzey Kale Arkası Alt J; Kuzey Kale Arkası Üst C,D; VIP Silver A bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/65)

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, kulüp başkanı Aziz Yıldırım hakkındaki PFDK'nın 02.02.2017 tarih ve E.2016-2017/648 - K.2016-2017/749 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b ve 11. maddeleri uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/66)

Kasımpaşa Sportif Faal. A.Ş.'nin, PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/671 - K.2016-2017/778 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa Sportif Faal. A.Ş.'nin, resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin; kulüp, kulüp futbolcusu Dusko Tosic ve kulüp yöneticisi Metin Albayrak hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/774 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 5.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. futbolcusu Dusko Tosic'in, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. futbolcusu Dusko Tosic'in, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. futbolcusu Dusko Tosic'in, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı FDT'nin 95/2. maddesi uyarınca 45.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. kulüp idarecisi Metin Albayrak'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 39/2,3 ve 10/2. maddeleri uyarınca 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."