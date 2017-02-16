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TFF'den disiplin talimatında 'özel' değişiklik

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 18:24
TFF'den disiplin talimatında 'özel' değişiklik
TFF'den disiplin talimatında 'özel' değişiklik

Federasyon, "Çirkin ve kötü tezahüratta bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz" cümlesini 53. maddeye ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaparak, kötü tezahüratta bulunmayan engelli seyircilerin kartlarının bloke edilmeyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, disiplin talimatının 53. maddesinin 3. fıkrasında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Maddeye "Çirkin ve kötü tezahüratta bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz" cümlesinin eklendiği ve bu değişikliğin bugünden itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.