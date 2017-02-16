X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Tudor: Buraya gelmemin sebebi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Tudor: Buraya gelmemin sebebi...

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 10:11
Tudor: Buraya gelmemin sebebi...
Tudor: Buraya gelmemin sebebi...

Riekerink'in görevine son veren Galatasaray'da artık Tudor rüzgarları esiyor.