Emenike çok çalıştı!

“Bazı oyuncularımız sahada yoktu. Rövanşta değişiklikler olabilir. Hatta çok uzağa gitmeyin ligde de bu olabilir. Formayı hak eden başka oyuncularım da var.”

"Emenike uzun bir süreden sonra ilk maçını oynadı. Çok çalıştı ve çabaladı. Ondan çok fark yaratmasını bekleyemezsiniz."



Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Krasnodar maçı sonrası yine oyuncularını hedef aldı. Hollandalı teknik adam, "İkinci maçta yapmamız gereken maçı 2-0 kazanmak ve turu geçmek. Aslında bakarsanız esas nokta, bazı oyuncularımızın sahada olmayışıydı. Böyle bir deplasman maçında böylesine önemli bir maçta performansınız üst düzeyde olmalı. Ama bunu birçok oyuncumuz yapmadı. Belki de maçı bu yüzden kaybettik" dedi. Advocaat, rövanşta kadroda revizyon yapıp yapmayacağı sorusunu ise, "İkinci maçta değişiklikler olabilir. Hatta çok uzağa gitmemek gerek, lig maçında da bu olabilir" diye yanıtladı.



BU SKORU KABUL EDİYORUM

Emenike hakkında ise, "Ondan bu kadar uzun süreden sonra fark yaratmasını bekleyemezsiniz. Çok çalıştı... Ben farkı başka oyunculardan görmek isterdim ama göremedim" dedi. Hollandalı hoca basın toplantısında da, "Krasnodar ile oynuyorsanız deplasmanda kaybedebilirsiniz, bu normal görülebilir. Krasnodar iyi bir takım, Zenit'i ve Nice'i yendiler. Skor benim için kabul edilebilir ama performans kötüydü. Sahamızda üst düzey takımlara karşı iyi skorlar aldık. İnsanlar Krasnodar'ı küçümsüyor. Üç kulvarda sonuna kadar deneyeceğiz" ifadesini kullandı.