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Kayserispor - Bursaspor maçı/ CANLI

  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 18:59 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 19:02
Kayserispor - Bursaspor maçı/ CANLI
Kayserispor - Bursaspor maçı/ CANLI

'de 21. haftanın açılış maçında Kayserispor evinde Bursaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto 'de 21. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Bursaspor Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Ligde 3 maçtır yenilmeyen ve son 2 haftada Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 19 puanla 16. sırada yer alıyor. Geçen hafta Fenerbahçe ile berabere kalan yeşil-beyazlılar ise 28 puanla 8. sırada…

Kayserispor: Ahamada, Hakan, Kana Biyik, Mabiala, Levent, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Bursaspor: Harun, Ertuğrul, İsmail, Sivok, Onur, Faty, Şamil Çinaz, Pablo Batalla, Del Valle, Deniz Yılmaz, Stancu
Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Stat: Kadir Has
Saat: 19:00