Kayserispor - Bursaspor maçı/ CANLI

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Kayserispor evinde Bursaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Bursaspor Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Ligde 3 maçtır yenilmeyen ve son 2 haftada Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 19 puanla 16. sırada yer alıyor. Geçen hafta Fenerbahçe ile berabere kalan yeşil-beyazlılar ise 28 puanla 8. sırada…

Kayserispor: Ahamada, Hakan, Kana Biyik, Mabiala, Levent, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut

Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Bursaspor: Harun, Ertuğrul, İsmail, Sivok, Onur, Faty, Şamil Çinaz, Pablo Batalla, Del Valle, Deniz Yılmaz, Stancu

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Stat: Kadir Has

Saat: 19:00