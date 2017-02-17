Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı!

Fenerbahçe ve Rusya'nın Krasnodar takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin etkisiz bir futbol sergilediği maç 1-0 Krasnodar üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Rusya'nın Krasnodar ekibiyle karşılaştı.

Rusya'da oynanan maçta Krasnodar, Fenerbahçe'ye maç boyunca üstünlük kurdu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de özellikle Emenike'nin ilk 11 başlaması ve goldeki hatası dikkat çekti.

Krasnodar'ın golünü 4. dakikada Claessen kaydetti.

Fenerbahçe ve Krasnodar arasındaki rövanş maçı 22 Şubat'ta Ülker Stadı'nda oynanacak.

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GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, daha sonra çıktığı Manchester United (2-1), Zorya (2-0) ve Feyenoord (1-0) mücadelelerini kazandı.

Deplasmanda Krasnodar'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, hem rövanş için avantaj yakalayamadı hem de 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Krasnodar, gelişen ilk ciddi atağında golü buldu. Savunmadan ileri çıkan Martynovich'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Wanderson'un ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Claesson kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Volkan Demirel'in solunda filelerle buluştu: 1-0

38. dakikada Ramirez'in soldan ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa Podberezkin, bekletmeden vurdu ancak kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağı yatarak çizgi üzerinde kontrol etti.

45. dakikada Gazinski'nin pasıyla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük şekilde buluşan Smolov'un dönerek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

İKİNCİ YARI

76. dakikada Claesson'un pasıyla soldan ceza alanına giren Pereyra'nın vuruşunda top, kalesini zamanında terk eden Volkan Demirel'den döndü. Deneyimli file bekçisi, ikinci hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

79. dakikada Pereyra'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Smolov'un dukunduğu top, yan direğe çarparak, auta gitti.

89. dakikada De Souza'nın uzun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Alper Potuk, Ramirez'den sıyrıldıktan sonra orta şut karışımı vuruşu yaptı. Kaleci Kritsyuk, altıpasa gelen topu, tokatladı. Pozisyonun devamında hakem Kruzliak, Krasnodar lehine faul atışı verdi.

FENERBAHÇE'DEN 67 DAKİKALIK ŞUT SESSİZLİĞİ...

Stat: Krasnodar

Hakemler: Ivan Kruzliak, Martin Balko, Tomas Somolani (Slovakya)

Krasnodar: Kritsyuk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Ramirez, Gazinski, Kabore, Podberezkin (Dk. 70 Pereyra), Wanderson (Dk. 65 Laborde), Claesson, Smolov

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow (Dk. 72 Ozan Tufan), Emenike (Dk. 72 Fernandao)

Gol: Dk. 4 Claesson (Krasnodar)

Sarı kartlar: Dk. 42 Podberezkin, Dk. 48 Kabore, Dk. 63 Kaleshin (Krasnodar), Dk. 50 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 59 Neustaedter (Fenerbahçe)

Advocaat'tan üç değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla yapılan maçta, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel'e cezası nedeniyle Krasnodar mücadelesinde görev veremedi. Advocaat, Bursaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'yu yedeğe çekti.

Advocaat, bu oyuncuların yerine Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter ve Emmanuel Emenike'yi görevlendirdi.

Fenerbahçe, Krasnodar maçına, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow, Emenike 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımda, Fabiano, Ozan Tufan, Fernandao, İsmail Köybaşı, Van der Wiel, Yiğithan Güveli ve Chahechouhe yedek kulübesinde oturdu.

EMENİKE 2 AY SONRA SAHADA

Krasnodar son resmi maçı Aralık'taydı

Rus temsilcisi Krasnodar, yaklaşık 2 ay sonra resmi maça çıktı.

Rusya Premier Lig'e 5 Aralık 2016'da yapılan maçlarla ara verilirken, Krasnodar son resmi karşılaşmasını 8 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice takımıyla yaptı.

KRASNODAR-FENERBAHÇE MAÇINDAN KARELER