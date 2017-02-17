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, Avrupa Ligi haftanın 11’inde

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 14:05
Numan Çürüksu, Avrupa Ligi haftanın 11’inde
Numan Çürüksu, Avrupa Ligi haftanın 11’inde

Osmanlısporlu futbolcu , UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçlarının geride kalmasının ardından haftanın 11'i de netleşti. Deplasmanda Olympiakos ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor'da Numan Çürüksu, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Haftanın 11'inde yer alan isimler şöyle:

Onana (Ajax), Kalachev (Rostov), (Osmanlıspor), Höwedes (Schalke 04), Tousart (Olympique Lyonnais), Bernardeschi (Fiorentina), Milicevic (Gent), Acheampong (Anderlecht), Dzeko (Roma), Ibrahimovic (Manchester United), Lacazette (Olympique Lyonnais).