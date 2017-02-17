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, 'yı neden kadroya almadı?

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 15:17 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 15:26
Tudor, Bruma'yı neden kadroya almadı?
Tudor, Bruma'yı neden kadroya almadı?

'da Çaykur Rizespor maçı öncesi , tarafından kadroya alınmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Igor Tudor'un açıkladığı kamp kadrosu tartışmaları da beraberinde getirdi. Kadrodaki en büyük sürpriz Bruma oldu...

MERAK EDİLEN SORU: BRUMA NEDEN KADRODA YOK?

Sarı kırmızılı takımın etkili kanat oyuncularından Bruma, Rizespor maçının kadrosuna alınmadı. Yeni teknik direktör Igor 'un bu kararı tartışma yaratırken genç oyuncunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi. Tudor'un Bruma kararının 'taktiksel' olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.


EN BEĞENDİĞİ OYUNCUYDU

'a gelmeden önce Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'a röportaj veren Igor Tudor, sarı kırmızılı takımda en beğendiği futbolcunun Bruma olduğunu söylemişti.

'RUH' VURGUSU VE İLK KESİK

Düzenlenen imza töreninde 'ruh' vurgusu yapan Tudor'un Bruma'yı kesmenin ardından 'Takımda ruhla oynamayan futbolcu Bruma mı?' sorusu soruldu. Sosyal medyada da tartışma yaratan Tudor'un bu kararı şaşkınlıkla karşılandı.

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