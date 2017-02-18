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'da 2 futbolcu kadro dışı

  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 16:52 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 16:58
Bursaspor'da 2 futbolcu kadro dışı
Bursaspor'da 2 futbolcu kadro dışı

'da futbolculardan ve 'ı kadro dışı bırakıldı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, yönetim kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mutlu Topçu'nun kararıyla kadro dışı bırakılmışlardır. ve 'a ayrıca para cezası da uygulanacaktır. Şu ana kadar sergiledikleri performansları nedeniyle gelecek planımız içinde yer alması mümkün görünmeyen bazı oyuncularımız ile ilgili değerlendirmelerimiz de devam etmektedir" denildi.

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