X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Emenike'nin umrunda bile değil!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Emenike'nin umrunda bile değil!

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 09:50
Emenike'nin umrunda bile değil!
Emenike'nin umrunda bile değil!

Fenerbahçe'de Emenike'nin gamsızlığı herkesin sabrını taşırmaya başladı.