Fenerbahçe - Kasımpaşa 28. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 28. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 27 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son 8 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Fenerbahçe 5-1 galip geldi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 27 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA, 27 MAÇIN 13'ÜNDE GOL ATAMADI

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 27 maçın 13'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 14 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.

MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç

-------------- -------- ---------

1959-1960 1 - 1 4 - 1

1960-1961 3 - 0 3 - 0

1961-1962 4 - 3 3 - 2

1962-1963 0 - 0 2 - 0 (Beyaz Grup)

0 - 1 3 - 0 (Final Grubu)

1963-1964 3 - 0 2 - 0

2007-2008 2 - 1 3 - 0

2009-2010 1 - 3 1 - 0

2010-2011 6 - 2 2 - 0

2012-2013 0 - 2 3 - 1

2013-2014 3 - 2 2 - 1

2014-2015 3 - 0 2 - 0

2015-2016 1 - 0 3 - 1

2016-2017 5 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Fenerbahçe olarak alınmıştır.