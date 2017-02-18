Giresunspor, Manisa'nın havasını söndürdü!

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor, deplasmanda Manisaspor'u 2-1 yendi.
TFF 1'inci Lig'de üst üste iki 5 gollü galibiyetle düşme hattından sıyrılan Manisaspor, evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Bu skorla Manisaspor, 20 puanda kalırken Giresunspor, puanını 36'ya çıkardı.
21'inci dakikada Giresunspor gol perdesini açtı. Dimitriadis'in pasıyla buluşan Recep düzgün bir vuruşla kelaci İsmail'i mağlup etti: 0-1.
29'uncu dakikada Giresunspor penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Abwo'nun pasıyla ceza alanına giren Özgürcan, Dimov'la girdiği mücadelede yerde kalınca Hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. Atışı Özgürcan gole çevirdi: 0-2.
36'ıncı dakikada Manisaspor umutlandı. Metin'in ara pasıyla ceza alanına sokulan Bahattin plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
54'üncü dakikada Manisaspor golden oldu. Ceza sahasında topu ayağında bulan Bahattin, kaleci Eser'in öne çıktığını görüp aşırttı, Onur topu çizgiden çıkardı.
72'nci dakikada Giresunlu Özgürcan sol kanattan hareketlenip Dimitriadis'i gördü. Dimitriadis, mütsait pozisyonda topu yandan auta gönderdi.
81'inci dakikada Giresunspor 10 kişi kaldı. Oyuna 57'nci dakikada dahil olduktan sonra sarı kart gören Lopes, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Umut Gündoğan (Dk. 86 Savaş Yılmaz), Metin Yüksel, Mikic, Erman Bulucu, Dimov, Sebaihi (Dk. 57 Ozan Sol), Perovic (Dk. 71 Mertan Caner Öztürk), Ufuk Budak, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 74 Isaac), Özgür Can Özcan (Dk. 85 Rızvan Şahin), Nascimento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Dilaver Güçlü (Dk. 57 Jones), Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 21 Recep Aydın, Dk. 29 Özgür Can Özcan (Penaltıdan) (Giresunspor), Dk. 36 Bahattin Köse (Manisaspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Jones (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Metin Yüksel, Dk. 28 Dimov, Dk. 49 Sebaihi, Dk. 81 Gökhan Sazdağı (Manisaspor), Dk. 90 Dimitriadis (Giresunspor)