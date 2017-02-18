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Herkes Tudor kadro dışı bıraktı sanıyordu ama...

  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 15:00
Herkes Tudor kadro dışı bıraktı sanıyordu ama...
Herkes Tudor kadro dışı bıraktı sanıyordu ama...

Galatasaray'da Bruma gibi Hakan Balta'nın da kesik yediği konuşuluyordu.