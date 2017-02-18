Medipol Başakşehir - Gaziantepspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantepspor karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de zirve mücadelesi yapan Medipol Başakşehir, lig sonuncusu Gaziantepspor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Medipol Başakşehir - Gaziantepspor maçını Alper Ulusoy yönetiyor.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEPSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
Takımların ilk 11'leri şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Yalçın Ayhan, Alexandru Epureanu, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro, İrfan Can Kahveci, Mustafa Pektemek
Yedekler: Ufuk Ceylan, Ferhat Öztorun, Doka, Joseph Attamah, Cengiz Ünder, Samuel Holmen, Mehmet Batdal
GAZİANTEPSPOR: Paulo Victor, Marquinhos Pedroso, Elyasa Süme, Wallace Reis, Barış Yardımcı, Sergey Kislyak, Anis Ben Hatira, Sefa Yılmaz, Mohammed Fatau, Marcinho, Nabil Ghilas
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Abdülkadir Kayalı, Orkan Çınar, Muhammed İldiz, Evans Kangwa, İlhan Parlak