AK Parti'li Karaaslan'dan minik Yağmur'a moral ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, geçirdiği omurilik felci nedeniyle yaşamını yatağa bağımlı sürdüren 6 yaşındaki Yağmur Kutbay'a moral ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Samsunspor Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, Samsunspor'a ve futbolcu Mustafa Sevgi'ye hayranlığıyla tanınan Yağmur Kutbay'ı evinde ziyaret etti.

Küçük kıza Samsunspor'un "Bu aşkın kahramanı sensin" formalarından hediye eden Karaaslan, onunla bir süre sohbet etti.

Yağmur'u Samsunspor sevgisi sayesinde tanıdığını belirten Karaaslan, "Yağmur küçücük yüreğine büyük bir sevgi sığdırmış. Onun Samsunspor'a olan sevgisini çok takdir ediyorum. Bundan sonra ben de onun bir ablası olarak sık sık görüşeceğiz." dedi.

Samsunspor Kulüp Başkanı Tutu da Yağmur'u Samsunspor maçına davet etti.