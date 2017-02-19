Boluspor tek attı kazandı

Boluspor sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u tek golle yenmeyi başardı.

TFF 1'inci ligde Boluspor kendi evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

6'ıncı dakikada Boluspor atağında Jansen ceza sahası çizgisi üzerinden sağ kanatta koşan Poepon'a topu attı. Poepon'un şutu ağlarla buluştu: 1-0.

20'ıncı dakikada Yusuf'un orta sahadan attığı pasla topla buluşan Poepon'un ceza sahası içerisinde sağ kanattan çektiği sert şutu Burak son anda çeldi.

25'inci dakikada rakibinden topu alan Abdulkadir bekletmeden Poepon'a verdi. Topla ilerleyen Poepon'un ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla auta çıktı.

26'ıncı dakikada topla ilerleyen İbrahim'in ceza sahası dışından çektiği şutu Soner kurtardı.

42'inci dakikada serbest vuruşu kullanan Yusuf'un çektiği şutu Burak kurtardı.

60'ıncı dakikada topla ilerleyen Timur'un kale önüne yaptığı orta Soner'de kaldı.

62'inci dakikada orta sahadan topla ilerleyerek kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon'un şutu Burak kurtardı.

75'inci dakikada Mücahit'in sol kanattan yaptığı ortada kaleye giden topu Soner son anda çeldi.

80'inci dakikada Mücahit'in sol kanattan yaptığı ortada topun gelişine vuran Belleck'in sert şutunu Soner direk dibinde çeldi.

85'inci dakikada Santos'un kullandığı serbest vuruşta şutu Burak'ta kaldı.

87'inci dakikada Akabueze'nin sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abdulkadir'in kafa şutu az farkla dışarı gitti.