Bursaspor galibiyeti unuttu

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada Antalyaspor karşısında alan Bursaspor sonrasında oynadığı 6 maçta kazanamadı. Bursaspor son 6 haftadaki tek puanı Fenerbahçe'den aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor 6 haftadır galip gelemiyor.

Ligde son olarak 15. haftada 19 Aralık'ta sahasında Antalyaspor'u genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş ve Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Bursaspor, sonrasında oynadığı 6 lig maçında sadece 1 beraberlikle puan alabildi.

İlk 15 haftalık periyotta 27 puan toplayan Bursaspor, kazanamadığı 6 maçlık süreçte tek puanı 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe maçında hanesine yazdırdı.

Yeşil-beyazlılar, oynadığı son 6 maçta 3 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Bursaspor'un son 6 haftada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

16. hafta Gençlerbirliği - Bursaspor: 3- 1

17. hafta Bursaspor - Trabzonspor: 1 - 2

18. hafta Bursaspor - Adanaspor: 0 - 1

19. hafta Medipol Başakşehir - Bursaspor: 1 - 0

20. hafta Bursaspor - Fenerbahçe: 1 - 1

21. hafta: Kayserispor - Bursaspor: 2 - 0