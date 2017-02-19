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Gençlerbirliği - Konyaspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 12:59
Gençlerbirliği - Konyaspor (Canlı)
Gençlerbirliği - Konyaspor (Canlı)

Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyorlar.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmayı sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Anıl, Aydın, Selçuk, Khalili, Palitsevich, Serdar, Rantie

A.KONYASPOR: Serkan, Volkan, Ali Turan, Skubic, Mehmet Uslu, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Milosevic, Hadziahmetovic, Vukovic, Bajic