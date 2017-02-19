Gençlerbirliği - Konyaspor (Canlı)

Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyorlar.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmayı sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Anıl, Aydın, Selçuk, Khalili, Palitsevich, Serdar, Rantie
A.KONYASPOR: Serkan, Volkan, Ali Turan, Skubic, Mehmet Uslu, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Milosevic, Hadziahmetovic, Vukovic, Bajic