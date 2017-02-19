Kadıköy'de kazak rengi tepkiye neden oldu

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında yayıncı kuruluşun kameramanı üzerinde kırmızı kazakla çekim yapınca taraftarlar tarafından büyük tepkiye neden oldu.

Kadıköy'de oynanan ve beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilginç bir olay yaşandı… Sarı lacivertli taraftarlar yayıncı kuruluş kameramanına üzerindeki kazak nedeniyle büyük tepki gösterdi.



Basın tribününün önündeki ana tepe kameralarda görev yapan bir kameraman üzerindeki kırmızı renkli kazağı nedeniyle protesto edildi. Kameraman bir süre sonra kazağını çıkarıp, görevini yapmayı sürdürdü.