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'de kazak rengi tepkiye neden oldu

  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 18:20 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 18:56
Kadıköy'de kazak rengi tepkiye neden oldu
Kadıköy'de kazak rengi tepkiye neden oldu

'de oynanan - maçında yayıncı kuruluşun ı üzerinde kırmızı kazakla çekim yapınca taraftarlar tarafından büyük tepkiye neden oldu.

'de oynanan ve beraberlikle sonuçlanan - maçında ilginç bir olay yaşandı… Sarı lacivertli taraftarlar yayıncı kuruluş ına üzerindeki kazak nedeniyle büyük tepki gösterdi.

Basın tribününün önündeki ana tepe kameralarda görev yapan bir kameraman üzerindeki kırmızı renkli kazağı nedeniyle protesto edildi. Kameraman bir süre sonra kazağını çıkarıp, görevini yapmayı sürdürdü.

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