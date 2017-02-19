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Kadroya alınmayan Van Persie için transfer iddiası!

  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 15:21
Kadroya alınmayan Van Persie için transfer iddiası!
Kadroya alınmayan Van Persie için transfer iddiası!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.