Muharrem Usta: Trabzonspor kalıcı başarılarla anılacak

Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri, bordo mavili U12 ile U13 takımı futbolcuları ve aileleri için düzenlenen beslenme seminerine katıldı. Trabzon Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Başkan Usta, Trabzonspor'un geleceğinin altyapıda olduğuna dikkat çekti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 2017 yılında son 4 resmi maçı kazandıklarını belirterek, "Bu iş mutlu sona gidecek. Trabzonspor bir daha kötü günleri görmemek üzere kalıcı başarılarıyla anılan ve tarihte yeni stadıyla yeniden en güçlü ekip olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



USTA: "TRABZON'U FUTBOLCU YETİŞTİRME HAVZASI YAPMALIYIZ"



Trabzon'u bölgenin ve ülkenin futbolcu yetiştirme havzası yapmaları gerektiğini ifade eden Usta, şunları söyledi:



"Trabzonspor hepimizin gözbebeği. Ama geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Arkanızda Trabzonspor ailesi var. Akrabalarınız ve bu ülke olmak üzere geleceği siz inşa edeceksiniz. Spor, kendi içinde çok önemli değerleri barındıran etkinlik alanı. Her bir anne ve baba için çocuklarını geleceğe hazırlama adına bu yaşlarda çok büyük işlere imza atmamız gereken bir dönemdeyiz. Trabzonspor'u sadece sporcu yetiştirmek için gören bir yönetim anlayışına sahip değiliz. İçinizden bazıları sportif açıdan çok başarılı olacak. Çok mücadele eden, çok uğraşan, rekabette öne çıkan gençlerimiz tabiki çok başarılı olacak. Başarısız hiç bir çocuk yoktur. Potansiyeli kullanılmamış çocuk vardır. Bu eğitimde de, sporda da böyledir. Kendinize güvenin ve büyük hedefler belirleyin. İyi futbolcular olabilirsiniz ya da olamayabilirsiniz. Dünya çapında başarılı sporcular olmanız için önünüzü açacağız. Güney Amerika bir futbol havzasıdır. Buradan çok futbolcu yetişip Avrupa'ya gidiyor. 5-10 yıl içerisinde Trabzon'u da bölgenin ve ülkenin futbolcu yetiştirme havzası yapmamız lazım. Bunun için de velilerle kulübün işbirliği içerisinde olması önemli. Artık futbolcuları pazarlayan veliler istemiyoruz."







HEP BİRLİKTE BAŞARILI İŞLERE İMZA ATALIM



Usta, büyük bir aile olduklarını ve hep birlikte başarılı işlere imza atmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Her bir gencimizi nadide bir çiçek gibi el birliğiyle, iyi insan olarak yetiştirmek hepimizin asli görevidir. Şu an Trabzonspor'da bu gençlerin abileri var. Başkan seçildiğimde, 'Karakter problemi kalmayacak" dedim. Şu anda böyle bir sorun yok. Bu sorunu çözdük. İçlerinde yerli ve yabancı karaktersiz oyuncu yok. Bundan sonra da olmayacak. Trabzonspor ne kadar başarılı olursa sizlerin de güveni o kadar artacak. Sadece iyi günde değil, kötü günde de bu takıma sahip çıkın. İyi günde herkes sahip çıkıyor. Önemli olan kötü günde sahip çıkmaktır. Başarılı oldukları anda çocukların arkasında durmak veliler için maharet değil. Zor gününde çocuğunuzun arkasında durmanız gerekiyor. Asıl görevimiz budur. Hepimiz bir aileyiz ve hep birlikte başarılı işlere imza atalım istiyoruz."







USTA PENALTI YARIŞINI KAYBETTİ



Konuşmalarının ardından Başkan Usta ve yönetim kurulu üyeleri seminere katılan futbolculara forma hediye ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Seminer sonrasında Başkan Usta ve futbolcular, Kadir Özcan Tesisleri'nde bulunan futbol sahasına çıktı. Usta, burada U12 ve U13 takımlarını temsil eden Hasan Demirci isimli altyapı futbolcusuyla penaltı yarışması yaptı. Yarışı 4-3 kaybeden başkan Muharrem Usta, İstanbul'da düzenlenecek futbol turnuvasına karayoluyla gitmeyi planlayan U13 takımının seyahatinin uçakla yapılacağının sözünü verdi. Başkan Muharrem Usta ayrıca U12 ve U13 futbolcularının yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçını izlemeye getireceğini de burada müjdeledi.



ÖNCE KALİTELİ İNSAN



Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, düzenlenen etkinliklerin sonrasında Kadir Özcan Tesisleri'nde bulunan futbol sahasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altyapıda başarılı çalışmaların yapıldığını ifade eden Usta, şunları söyledi:



"Birkaç ay önce çocuklara söz vermiştik. Başarılı işlere imza atılması şeklinde bir gündemimiz vardı. Bu çocuklar sadece futbolcu değil iyi insan olmaları gerekiyor. Bizim buradaki ana unsurumuz da önce kaliteli insan. Gençleri cesaretlendirme ve ödüllendirmek için U12 ve U13 takımıyla böyle bir etkinlik yaptık. Gençler yarışmalı ama etik değerleri önemsemeliler ve o bilinçle yetişmeliler. Sadece iyi futbolcu olmak yetmiyor. Karakterin oturması gerekiyor. Ailelerle de mümkün olduğunca iç içe olmaya çalışıyoruz. Büyük bir aile olduk. Önümüzdeki dönemde Hayri Gür Spor Salonu'nda 10 bin kişinin katılacağı, tüm bölgedeki amatör liglerde yarışan sporcularımızın buluşacağı bir etkinlik yapacağız. Sadece futbol üzerine olmayacak. Spor üzerinden eğitimi amaçlayan Türkiye'de bir ilk olacak organizasyon hedefliyoruz. Sporu, futbolu bir araç görüp, eğitimi ülkenin temeline yaymamız gerekiyor."







TRABZONSPOR KALICI BAŞARILARLA ANILACAK



Trabzonspor'un kalıcı başarılarla anılacağına inandığını anlatan Usta, açıklamalarını şöyle tamamladı:



"Trabzon futbol kenti. Trabzonspor büyük mirasa sahip olan bir kulüp. Gerçekten zor dönemler geçirildi. Taraftar hiçbir zaman gelecekle ilgili umutlu olamadı. Seçildiğimiz günden beri çok çok zor tünellerden geçtik. Bu işin liderliğini yaparken yönetim kurulu ile çökmemeye, motivasyonu düşürmemeye çalıştık. Geleceğin iyi olacağına inanıyorduk. Tüm camia, 'Trabzonspor'da bir şeyler oluyoru' görmeye başladı. O inanç ortaya çıktığında herkes sahip çıkmaya da başlıyor. İkinci devrede takım oturmaya başladı. İniş çıkışlar elbette olabilir ama taraftarlar, bizler daha güvenle takımımıza bakabiliyoruz. 2017 yılında takvim yılı olarak bakarsak henüz gol yemeyen, son 4 resmi maçı kazanmış takımımız var. Bunlar camiayı motive edecek unsunlar. 12 bin taraftarımızın cezalı olmasına rağmen ben 25 binleri bekliyorum. Belki de daha fazlasını. Avni Aker döneminde büyük maçlarda 18 bin, 20 bine oynarken, bugün 12 bin cezalı taraftar olmasına rağmen 25 bin taraftar konuşuyorsak bir şeyler değişmeye başladı demektir. Bu iş mutlu sona gidecek. Trabzonspor bir daha kötü günleri görmemek üzere kalıcı başarılarıyla anılan ve tarihte yeni stadıyla yeniden en güçlü ekip olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."