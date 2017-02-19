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Olcay Şahan'dan Atınç'a duygusal mesaj

  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 21:54
Olcay Şahan'dan Atınç'a duygusal mesaj
Olcay Şahan'dan Atınç'a duygusal mesaj

Tosic'in kart cezası nedeniyle forma şansı bulan Atınç Nukan bu fırsatı çok iyi değerlendirdi.

Atınç Nukan, 69. dakikada farkı 3'e çıkaran golü atarken, bu golden sonra ekranlara Atınç'ın ailesi geldi. Genç oyuncunun annesinin sevinç gözyaşları döktüğü görüntüler izleyenleri etkiledi.

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan genç oyuncu, maçtan sonra Olcay Şahan'ın gönderdiği mesajı paylaştı. "Gol attığı için için çok mutluyum ama daha önemlisi maçı kazandığımız için mutluyum" diyen Atınç, "Telefonuma kısa süre bakma şansım oldu. Olcay abinin mesajı dikkatimi çekti. Olcay abi, "Golden sonra anneni gördüm, çok duygulandım' yazıyordu. Muhtemelen şu an ağlıyordur. Annemi böyle görünce ben de çok duygulandım, zor zamanlarımda hep yanımda oldular" diye konuştu.