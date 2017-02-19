SABAH Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yorumladı

RIDVAN DİLMEN

BEN GELDİM FANTEZİSİ YAPTI!

Igor Tudor, Karabük'ün başındayken, Beşiktaş'ı yendiği maçtan sonra "Üçlü başladık, sonra dörtlüye döndük" dedi ve sürekli sistem değiştirdiğini söyledi. Ama burası Galatasaray... Kweuke'siz Çaykur Rizespor, ligin en zayıf takımlarından biri.. Galatasaray klasik Podolski golüyle öne geçti. İkinci yarıda Hikmet Karaman devreye girdi ve doğru tercihleriyle oyunu lehine döndürdü.. Tudor'un oyun içinde futbol karakterini görebiliyorum. Üst düzey takımda oynayan oyuncu zaman zaman üçlü oynar, beşli oynar, dörtlü oynar ama herkesin bir mevkisi vardır. Galatasaray, 60. dakikaya kadar oyuna hükmediyor, rakibi yoruyor derken, teknik direktör Tudor bir fantezi yaptı. Josue'yi çıkarıp, Tolga'yı oyuna aldı. Bu değişikliğin bir mantığı ve sebebi olmalı. Baskı da yemiyorsun ve en iyi yaptığın iş olan pas oyununu oynuyorsun.

Gol attıran oyuncuyu ve topu taşıyan oyuncuyu çıkardın. Bana göre Galatasaray'ın ayarında bir oyuncu değil ama ona rağmen De Jong, Selçuk ve Tolga ile kaleye gidemezsin. Arena'da herkes antrenörlük yapar... Önemli olan deplasmanda ne yaptığınız. Bir hoca hakkında asla bir maça göre yorum yapmam ama gördüğüm kadarıyla Rize'ye, Bruma ve Hakan'ı götürmemekte ben geldim fantezisi yaptı. Yedek takımda oynayan Bruma tavır yapmış olabilir. Ne var bunda! Sen Real Madrid'den gelmiyorsun... Geldiğin zaman ses getirmek için Bruma ve Hakan'ı yemekle olmaz. Böyle sihirbazlık da olmaz... G.Saray'ın en iyi oyuncusu Bruma... 23 maç oynamış 7 gol atmış... Sen onu idare etmezsen beni mi idare edeceksin. Chedjou kararında saygı duyabilirim ama hem maç öncesindeki çılgınlıkları hem de maç içindeki çılgınlıkları kabul edilebilir değil.

Dünkü maçta yaptığı değişikliklerin tamamı savunmaya yönelik.. Bir tek golü yedikten sonra Sinan'ı aldı oyuna... Büyük takımın teknik direktörü farklı bir şeydir. Yarın öbür gün bizim suratımı da vurabilir ama Galatasaray sihirbazlık yapma yeri değildir. Skoru koruman için bir sebep de yok.. Kaleciyle birlikte 8 savunmacıyla oyuna başlıyorsun. Sadece üç tane hücumcu var, yetmedi bir tane daha stoper alıyorsun... Bir de Semih'ten sol bek yapıyorsun... En azından Semih'in sağ bekte, Sabri'nin de sol bekte daha iyi oynayacağını bilmen lazım. Savunmak sadece çok fazla defansif futbolcuyu oynatmak değildir. Haftaya fiziksel bir maç olacak. Bu takım nasıl kaldıracak derbiyi? Tudor da bu ligi biliyor diye alındı. Bir de problem sadece saha içinde değil ki... Bu arada G.Saray yönetimi 1.5 yılda beş antrenörle çalıştı. Koskoca Galatasaray'da beş antrenör olur mu? Gelen her hoca bir başka maceraya atılıyor.